Елена Сорокина проверила содержание контейнерных площадок в городе

3 июня глава администрации совместно с представителями регоператора ООО «Эко-Пронск» и руководителями структурных подразделений приняла участие в выездном совещании по вопросу содержания контейнерных площадок. Елена Сорокина посмотрела несколько адресных ориентиров, по которым поступали обращения жителей, и дала ряд поручений.

Так, во дворе дома 2а по ул. Весенняя участники отметили замусоренную территорию, рядом с площадкой складированы ветки. Во время осмотра сотрудники управляющей компании «Фирма ФАкт Н» приступили к уборке участка.

На контейнерную площадку у д. 12 на 4-мНовопавловском проезде часто жалуются жители: она переполнена, рядом складируют ветки и КГО. Глава администрации отметила, что этот вопрос будут решать вместе с регоператором, а прилегающую территорию поручила убирать Дирекции благоустройства.

На площадке на ул. Шевченко, д. 72 нет твердого основания. Ее необходимо привести в соответствие с нормативами, грязь и мусор ликвидировать.

Площадка на Ленинского Комсомола, д. 93 корп. 2 не соответствует требованиям – нет отсека для КГО, твердое покрытие практически отсутствует, рядом с контейнерами постоянно скапливается мусор. Есть замечания к дворовой территории – управляющая компания «Городская Роща-1» не окашивает траву в соответствии с Правилами благоустройства. Елена Сорокина поручила районному префекту разобраться в этом вопросе, а управлению энергетики и ЖКХ – проконтролировать окос травы возле трансформаторной подстанции.

У этой же управляющей компании есть еще одна проблемная территория – ул. 4-я Линия, д. 4. Площадка не соответствует нормам, часто поступают жалобы от местных жителей. Глава администрации подчеркнула, что «УК должна оборудовать ее должным образом».

Елена Сорокина обратила внимание, что баки на ул. Островского у д. 41 стоят на дороге и мешают проезду транспорта. Управляющей компании «УЮТРЕСУРС» необходимо обустроить контейнерную площадку.

На ул. Стройкова, д. 11, УК «Зеленая Роща» – крупногабаритный мусор не убран, проблема запаркованности территории личным автотранспортом жильцов. Управляющей компании необходимо продумать решение этого вопроса, чтобы машины регоператора смогли беспрепятственно подъехать к контейнерам.