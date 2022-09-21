Елена Сорокина проверила реализацию проектов местных инициатив в Рязани

20 сентября мэр Рязани Елена Сорокина осмотрела две территории, на которых реализуются проекты местных инициатив.

Первый объект – улица Роща. В 2021 году в рамках первого этапа благоустройства там установили опоры под светильники и 32 фонаря уличного освещения. В этом году работы продолжились: смонтировано ещё 12 опор и 18 светильников, проложен СИП кабель.

Второй объект – «Солнечный городок» на улице Коняева. В 2021 году по инициативе ТОС «Дягилево-1» здесь было установлено игровое и спортивное оборудование, небольшая сцена, уложено резиновое покрытие, смонтировано ограждение площадки. Рядом открыли памятную доску сержанту милиции Евгению Коняеву.

В 2022 году благоустройство территории продолжили – установили элементы спортивного оборудования, скамейки, урны, провели работы по устройству основания площадки. В ближайшее время при благоприятной погоде будет уложено резиновое покрытие.