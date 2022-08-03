Елена Сорокина проверила площадки, на которые рязанцы жаловались в соцсетях

3 августа глава администрации Елена Сорокина провела объезд по нескольким площадкам, на которые жаловались рязанцы в социальных сетях.

«Лето, жара – когда вовремя не убирают мусор, неприятный запах вызывает дискомфорт у людей. Вывозом отходов занимается регоператор «Эко-Пронск», подбором оставшегося мусора и содержанием контейнерных площадок – управляющие компании. Эти организации должны наладить четкое взаимодействие», – подчеркнула Елена Сорокина.

Площадка по адресу ул. Вокзальная, д. 89 – огромные горы мусора. Представитель регоператора рассказала, что отходы здесь смешаны – бытовые и крупногабаритные, тут же сухие ветки. Контейнерная площадка оборудована плохо. Практически соседняя дворовая территория ул. Вокзальная, д.78/93 – мусор после ремонта на площадке, его также должны вывозить. Около школы №13 контейнерная площадка переполнена мусорными мешками. На всех трех точках управляющая компания «Техрембытсервис».

«Жители не должны быть заложниками непонимания между обслуживающими организациями. Регоператору – мусор убрать, с УК будем разбираться», – сказала глава администрации.

На территорию рядом с новой школой в Кальном была жалоба на мусор – его вывезли. Неподалеку участники объезда посмотрели еще одну контейнерную площадку. Представитель ТСЖ пожаловался на крупногабаритный и строительный мусор, который приносят жители соседних домов-новостроек, потому что им удобнее и ближе идти до этой площадки. Как решение было предложено добавить бункер или соединить две контейнерные площадки. Сейчас весь скопившийся мусор вывезут.

Ул. Советской Армии, д. 14/9 – площадка переполнена крупногабаритным мусором, предположительно от соседних торговых палаток. Елена Сорокина поручила мусор вывезти, управлению по делам территории – разобраться и навести порядок.