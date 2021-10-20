Елена Сорокина проверила ход возведения пристройки к детсаду №110

Мэр Рязани Елена Сорокина в среду, 20 октября, проверила, как возводится пристройка к рязанскому детсаду №110.
Напомним, с подрядчиком, который строил объект, пришлось расторгнуть договор. Причина – организация отставала от намеченных сроков работ. Строительство завершает другой подрядчик.
По её словам, рабочие завершают вынос сетей канализации и устройство систем электроснабжения. Близится к завершению монтаж наружного освещения, ведутся штукатурные работы. Подрядчик отделывает фасад, устанавливается входы и козырьки, монтирует трубопровод и системы отопления. Проводятся кровельные работы. .
Она также добавила, что довольна темпами строительства и работой подрядчика. Сорокина выразила надежду, что организация справится с поставленной задачей.