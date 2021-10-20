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Среда, 20 октября, 2021
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Елена Сорокина проверила ход возведения пристройки к детсаду №110

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Мэр Рязани Елена Сорокина в среду, 20 октября, проверила, как возводится пристройка к рязанскому детсаду №110.

Напомним, с подрядчиком, который строил объект, пришлось расторгнуть договор. Причина – организация отставала от намеченных сроков работ. Строительство завершает другой подрядчик.

Это рязанская организация, подход к выполнению своих обязательств нашим новым подрядчиком вызывает доверие. Но мы продолжаем непрерывный контроль на всех этапах, — отметила глава администрации.

По её словам, рабочие завершают вынос сетей канализации и устройство систем электроснабжения. Близится к завершению монтаж наружного освещения, ведутся штукатурные работы. Подрядчик отделывает фасад, устанавливается входы и козырьки, монтирует трубопровод и системы отопления. Проводятся кровельные работы. .

Сегодня в помещениях пристройки начнут устанавливать окна. Из-за того, что над этой территорией часто пролетают самолеты, и бывает шумно, окна здесь будут шумопоглощающие с трехкамерным стеклопакетом, чтобы детям было комфортно и спокойно. После того, как завершится установка окон, в помещения подадут отопление. Рабочие приступят к внутренней отделке, как только здание прогреется, по срокам это конец октября, — рассказала мэр Рязани.

Она также добавила, что довольна темпами строительства и работой подрядчика. Сорокина выразила надежду, что организация справится с поставленной задачей.

  • Елена Сорокина проверила ход возведения пристройки к детсаду №110
  • Елена Сорокина проверила ход возведения пристройки к детсаду №110
  • Елена Сорокина проверила ход возведения пристройки к детсаду №110
  • Елена Сорокина проверила ход возведения пристройки к детсаду №110

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