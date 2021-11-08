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Понедельник, 8 ноября, 2021
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Елена Сорокина проверила благоустройство улицы Песоченской

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В понедельник, 8 ноября, мэр Рязани Елена Сорокина осмотрела территорию улицы Песоченская, где благоустраивают сквер «Вишневый сад».

Идея возродить существовавший на этом месте ранее вишневый сад пришла местным жителям ещё 2017 году. Проект стал пилотным в рамках реализации облпрограммы поддержки местных инициатив.

Благоустройство проводится в несколько этапов. На сегодняшний день заасфальтированы пешеходные дорожки, установлены детский игровой комплекс и многофункциональная площадка для игры в футбол и стритбол, выделена зона с уличными тренажерами, силами активистов высажены именные вишневые деревья, на центральном месте установлена символическая стела «Вишня».

В сквере обустроена «тихая зона». За этот год рабочие распланировали территорию, установили бордюр, заасфальтировали пешеходные дорожки. Завершены работы по установке системы орошения. Подрядчик завершил все работы вовремя.

  • Елена Сорокина проверила благоустройство улицы Песоченской
  • Елена Сорокина проверила благоустройство улицы Песоченской

В рамках следующего этапа благоустройства сквера там установят лавочки и урны, а также проведут освещение от Дубовой аллеи до «Вишневого сада». Также территорию сквера озеленят. Работы выполнят на средства национального проекта.

Люди довольны тем, какой получается эта территория – из-за удачного зонирования здесь есть место для отдыха горожан всех возрастов. Сквер «Вишневый сад» действительно объединяет жителей микрорайона, став одним из самых любимых мест для прогулок, — сказала Елена Сорокина.

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