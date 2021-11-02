Елена Сорокина проверила благоустройство рядом с рязанской школой №43

Во вторник, 2 ноября, мэр Рязани Елена Сорокина осмотрела территорию рядом со школой №43. Там провели синхронизацию двух программ — поддержки местных инициатив и поручения губернатора Николая Любимова по ремонту дворов.

На проезде Машиностроителей заасфальтировали проезжую часть, обустроили парковочный карман. Глава администрации обратила внимание на то, что после проведения работ остался строительный мусор. Она поручила убрать его.

Елена Сорокина обратила внимание на необходимость благоустройства «САМовского квартала».

Кажется, когда я еще ходила в школу по этой дороге, там уже были проблемы. Маршрутом пользуются жители, когда ведут детей в школу или идут на остановку общественного транспорта, — отметила она.

Сейчас в завершающей стадии находится устранение замечаний по двору. Выполнены работы по водоотведению с проезда, для этого подрядчиком устроен водоотводной лоток. Для укрепления асфальтового покрытия выполнено устройство дополнительного слоя асфальтобетона и выравнивание края по кромке тротуара. Обустроена парковка – сделано примыкание из бетона, выровнены плиты, досыпан грунт и посеяна трава.