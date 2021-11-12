12 ноября мэр Рязани Елена Сорокина провела личный приём граждан в формате видеосвязи. В числе вопросов, которые жители города адресовали главе администрации, — улучшение жилищных условий, благоустройство, ремонт дорог.

Жительница дома №20 корпус 5 по улице Зубковой обратилась с просьбой отремонтировать внутридворовую дорогу. Рязанке объявили, что его должна проводить управляющая компания. Также дорогу во дворе можно отремонтировать, вступив в программу по комфортной городской среде или проголосовав за свой двор, как в этом году при рейтинговании. В ходе общения обсудили установку детской площадки во дворе.

Есть программа по поддержке местных инициатив, которая позволяет, в том числе, установить детскую площадку во дворе», – рассказала Елена Сорокина. Она поручила управлению общественных отношений организовать встречу с жителями и наметить пути решения этого вопроса.

Ещё одна жительница Рязани попросила решить вопрос с получением жилья. Сейчас она проживает в служебном помещении. Ей разъяснили: если в составе семьи есть инвалиды, они не могут быть выселены из квартиры, в которой прописаны. Руководителю управления энергетики и ЖКХ поручено связаться с заявительницей и проработать возможности выхода из ситуации.

Житель улицы Совхозной поднял вопрос о расселении своего дома. Застройщик, который строит в этом районе новые дома, не спешит расселять существующие дома. Глава администрации дала поручение специалистам управления капитального строительства проработать этот вопрос, изучить опыт претензионной работы с застройщиками, в том числе на примере других муниципальных образований.