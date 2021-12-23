Елена Сорокина провела итоговое заседание комиссии по укреплению финансовой дисциплины

22 декабря в администрации Рязани состоялось итоговое заседание межведомственной комиссии по укреплению финансовой дисциплины. Его провела мэр Елена Сорокина.

В состав комиссии входят представители налоговой службы, силовых ведомств, руководители структурных подразделений администрации. На заседания традиционно приглашают должников, среди которых есть как физические, так и юридические лица.

Участие в заседаниях с начала года принял 381 должник. Из них полностью или частично погасили задолженность 229. В бюджетную систему Российской Федерации поступило 38,7 млн руб., в том числе 26,4 млн руб. – в бюджет города Рязани.

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На заседание 22 декабря были приглашены 27 юридических и физических лиц с общей задолженностью в бюджет более 6 млн руб. по имущественным налогам, по договору аренды земельных участков и недвижимого имущества, задолженности по НДФЛ. С каждым из них персонально обсуждались варианты погашения задолженности.

При этом в ходе проведения предварительной адресной работы 27 должников из приглашенных на комиссию уже полностью или частично погасили задолженность перед бюджетом на общую сумму 2,4 млн. руб.