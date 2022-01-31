Елена Сорокина провела еженедельное рабочее совещание

31 января глава администрации провела еженедельное совещание в формате видеосвязи. На повестке – уборка областного центра в зимний период, соблюдение Правил благоустройства города, проведение ямочного ремонта, соблюдение масочного режима в общественных местах и транспорте.

В ближайшие дни синоптики прогнозируют новый снегопад, который будет продолжаться несколько дней, а также перепады температуры. Поэтому особое внимание городские службы продолжат уделять уборке городских территорий, вывозу снега, противогололедной обработке проезжих частей и тротуаров.

Управлению энергетики и ЖКХ поручено наладить взаимодействие с управляющими компаниями и региональным оператором по вопросу своевременного вывоза мусора с контейнерных площадок. Проверить все адреса, на которые жалуются жители, и разобраться по каждому из них.

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Особый контроль за соблюдением Правил благоустройства. На прошлой неделе специалистами администрации осмотрено 2433 адреса. По выявленным нарушениям выдано 620 уведомлений, составлено 97 актов. Работа в этом направлении будет продолжена. Помимо жилого фонда, контрольные мероприятия будут усилены в отношении хозяйствующих субъектов.

В Рязани продолжаются работы по ремонту аварийных ям литым асфальтобетоном. В период с 20 по 27 января ликвидация выбоин проводилась на 14 участках улиц. Общая площадь ремонта составила более 200 кв. м.

Уполномоченные сотрудники ГОиЧС города Рязани продолжают информационно-разъяснительную работу о необходимости соблюдения действующих ограничений и масочного режима в общественных местах и в городском пассажирском транспорте.