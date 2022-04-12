Елена Сорокина провела еженедельное рабочее совещание

11 апреля глава администрации Рязани провела еженедельное совещание с подчинёнными. На повестке дня стояли в вопрос проведения месячника по санитарной очистке города, ямочного ремонта и соблюдения правил благоустройства.

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Дирекция благоустройства ежедневно проводит работы по уборке. Рабочие подметают территории, очищают прилоток, моют разделители и ограждения. Круглосуточно в Рязани работают комбинированные машины, они убирают с улиц оставшийся после зимы песок. Ежедневно на сайте мэрии размещается список улиц, по котором в ночное время проходит спецтехника.

В Рязани продолжается месячник по благоустройству и санитарной очистке. В рамках него проводятся городские субботники. Помощь в уборке города оказывают сотрудники администрации.

На прошлой неделе работы по ликвидации аварийных выбоин на проезжей части города Рязани с применением литой асфальтобетонной смеси проводились на 22 участках улиц. Общая площадь составила около 270 кв. м. С начала года отремонтировано 62 участка на площади более 3500 кв. м. Начинает работу асфальтобетонный завод МБУ «ДБГ». На этой неделе сотрудники учреждения приступили к фрезерованию участков улично-дорожной сети для дальнейшего заделывания ям горячим асфальтом. Таким образом, объем работ по заделке выбоин будет увеличен. Кроме того, стало известно, что в этом году за счёт субсидий из регионального бюджета будет отремонтировано, в том числе «картами», более 52 участков улично-дорожной сети. 16 участков дорог ждет ремонт в рамках двухгодичных контрактов.

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На особом контроле восстановление благоустройства после проведения аварийных работ. По поручению главы администрации МКУ «УДТ» готовит интерактивную карту таких разрытий. По информации руководителя МКУ Алексея Юрина, на гарантии находится более 500 разрытий, работы по восстановлению благоустройства на них должны начаться в ближайшее время.

В рамках договоренности с правительством Москвы Рязань получит 40 автобусов. 10 из них уже поступили в МУП «УРТ». Еще 30 – ожидаются на этой неделе. Вся техника укомплектована и оборудована камерами видеонаблюдения.