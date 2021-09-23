Елена Сорокина проконтролировала строительство яслей в рязанском детсаду №99

22 сентября глава администрации Рязани Елена Сорокина посетила детский сад №99. Там возводят ясельную пристройку на 80 мест.

Ранее с подрядчиком, выполнявшим работы, пришлось расторгнуть договор. ООО «Дега» сорвало сроки строительства. Антимонопольная служба внесла организацию в реестр недобросовестных поставщиков.

Сейчас пристройку возводит другая организация. Рабочие приступили к устройству фасада здания. Ведутся работы по установке систем электроснабжения, отопления и вентиляции. Новый подрядчик возводит кровлю, утепляет фундамент. Внутри здания ведутся штукатурные работы, укладываются тёплые полы. Ведётся обустройство прачечной и пищеблока. Наведён порядок на прилегающей к детскому саду территории.

В планах у организации – установка окон на следующей неделе.