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Четверг, 23 сентября, 2021
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Елена Сорокина проконтролировала строительство яслей в рязанском детсаду №99

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Елена Сорокина проконтролировала строительство яслей в рязанском детсаду №99

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22 сентября глава администрации Рязани Елена Сорокина посетила детский сад №99. Там возводят ясельную пристройку на 80 мест.

Ранее с подрядчиком, выполнявшим работы, пришлось расторгнуть договор. ООО «Дега» сорвало сроки строительства. Антимонопольная служба внесла организацию в реестр недобросовестных поставщиков.

Сейчас пристройку возводит другая организация. Рабочие приступили к устройству фасада здания. Ведутся работы по установке систем электроснабжения, отопления и вентиляции. Новый подрядчик возводит кровлю, утепляет фундамент. Внутри здания ведутся штукатурные работы, укладываются тёплые полы. Ведётся обустройство прачечной и пищеблока. Наведён порядок на прилегающей к детскому саду территории.

  • Елена Сорокина проконтролировала строительство яслей в рязанском детсаду №99
  • Елена Сорокина проконтролировала строительство яслей в рязанском детсаду №99
  • Елена Сорокина проконтролировала строительство яслей в рязанском детсаду №99
  • Елена Сорокина проконтролировала строительство яслей в рязанском детсаду №99

В планах у организации – установка окон на следующей неделе.

Пристройку нужно закончить в очень сжатые сроки, — сказала мэр Рязани. — Наши специалисты ежедневно контролируют ситуацию. Недобросовестность в работе не потерпим, тем более не станем потакать непорядочным исполнителям.

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