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Среда, 22 декабря, 2021
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Елена Сорокина прокомментировала стратегию развития Рязанской области до 2030 года

7info7

Мэр Рязани Елена Сорокина прокомментировала стратегию развития региона да 2030 года. Впечатлениями от презентации 21 декабря она поделилась в соцсетях.

Стратегия развития Рязанской области до 2030 года затрагивает различные сферы: охрану здоровья, образование, транспортную инфраструктуру, дорожное хозяйство, ЖКХ, благоустройство. Главная концепция стратегии — ориентир на конкретный результат.

— Очень радует и вселяет уверенность, что значительная часть представленных проектов связана с развитием областного центра, — сообщила Сорокина.

По словам главы администрации, речь идёт о реконструкции Торгового городка, открытие 50-метрового бассейна, создание парковочных мест в центре Рязани, модернизация остановок, строительство колеса обозрения. Это только часть запланированных проектов, сообщила Сорокина.

— Стратегия 2030 касается каждого рязанца, затрагивает интересы всего нашего общества. Без преувеличения могу сказать, что такого масштабного обновления в нашем регионе еще не было, — добавила она.

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