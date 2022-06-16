Елена Сорокина проинспектировала строительство школы в Кальном

15 июня Елена Сорокина побывала на месте возведения школы, – сообщается на сайте городской администрации. Строительство ведётся по национальному проекту «Образование». Врио губернатора Рязанской области Павел Малков лично контролирует ход работ.

Идут строительно-отделочные работы во всех четырёх блоках: штукатурят стены, монтируют системы отопления, водоснабжения, устанавливают окна. Сроки строительства соблюдаются.

Контрактом предусмотрено канализование русла ручья Быстрец. Работы начнутся после снижения уровня грунтовых вод, этим проектом занимается Минтранс региона.

Глава городской администрации подчеркнула важность ливневой канализации на территории школы. Будет разработан проект строительства водоотведения вдоль Муромского шоссе и улицы Окской. Руководитель «Водоканала города Рязани» отметил, что со стороны предприятия вопрос уже решён.

Проект предусматривает благоустройство дороги шириной 6 метров от Муромского шоссе до ЖК «Маргелов», работы уже начались, – сообщили представители администрации. На территории школы планируют высадить цветы, деревья и кустарники.