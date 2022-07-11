Елена Сорокина проинспектировала рязанские дворы, в которых проводится ремонт

В понедельник, 11 июля, мэр Рязани Елена Сорокина проверила четыре двора, в которых проводится ремонт. Она сообщила, что речь идёт о тех дворах, на которые выделены дополнительные средства из областного бюджета. За работами ведётся всесторонний контроль, а приёмка проходит с участием депутатов, специалистов и общественности.

Во дворе по адресу Павлова, 46 техническим заданием предусмотрен ремонт проезжей части и замена бортового камня. Работы начинаются от дороги, включают въезд и территорию самого двора – около 700 кв. м. Подрядчик сохранил цветы, которые высадили местные жители. Есть проезд в соседний двор, который тоже, по мнению Сорокиной, требует ремонта. Она поручила проработать вопрос его включения в план работ на следующий год.

По адресу Свободы, 81 работы проводятся на большой территории. Она включает в себя междворный проезд площадью почти 1,5 тыс. кв. м. Здесь вертикальная планировка участка, поэтому подрядчик выполняет ремонт дорожного полотна таким образом, чтобы вода уходила в ливневые колодцы. Во дворе находится подстанция МУП «РГРЭС». Глава администрации указала на необходимость согласовать план выполнения работ у объекта. В ближайшее время по этому поводу пройдёт встреча специалистов.

По адресу Пугачева, 3 завершается ремонт двора. Подрядчик уложил асфальта, заменил бортовой камень. Эта же организация выполняет ремонт двора на Либнехта, 3. Там работы также находятся в завершающей стадии – уложен асфальт на проезжей части и у входных групп, произведено устройство новых бордюров, отсыпана территория парковки. Предполагалось устройство георешеток, однако в ходе проведения работ выяснилось, что по этой части проходят коммуникации и выполнять земляные работы нельзя.

– Сложившуюся экономию обязательно используем на других дворовых территориях. По просьбе жителей подрядчиком удалено несколько сухих деревьев, эти участки будут отсыпаны гранулятом, – разъяснила мэр Рязани.

Сорокина отметила, что на всех объектах работы ведутся с опережением графика. Во все этапы благоустройства дворов активно вовлечены рязанцы.