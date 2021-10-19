Елена Сорокина призвала рязанцев принять участие в переписи населения

18 октября мэр Рязани Елена Сорокина провела еженедельное рабочее совещание. С подчинёнными она обсудила ход осеннего месячника по благоустройству, уборку города, вакцинацию от COVID-19 и старт переписи населения.

Продолжается санитарная очистка Рязани. В ней принимают участие работники муниципальных предприятий, сотрудники организаций города, активные жители. Общегородские субботники, прошли 9 и 16 октября. Следующая большая уборка запланирована на 23 октября.

В Рязани ликвидируют несанкционированные свалки. Глава администрации обратила внимание на улицу Ленинского комсомола. Ранее там была проведена большая уборка, однако там образовались несколько стихийных свалок. В качестве решения вопроса Елена Сорокина поручила установить бункер для мусора.

15 октября стартовала всероссийская перепись населения. Мэр призвала рязанцев принять в ней активное участие. Поучаствовать в ней можно тремя способами:

с 15 октября по 8 ноября самостоятельно пройти перепись на портале Госуслуг;

с 18 октября по 14 ноября дождаться переписчика дома;

с 15 октября по 14 ноября посетить ближайший стационарный переписной участок или офис МФЦ.

Также в Рязани продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. На улицах города проводятся рейды, в ходе которых жителей информируют о возможности сделать прививку от COVID-19.