Елена Сорокина поздравила жителей Рязани с Вербным воскресеньем

Глава администрации Рязани Елена Сорокина опубликовала поздравление с Вербным воскресеньем.

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Сегодня, в Вербное воскресенье, начинается подготовка к великому православному празднику — Пасхе. Верующие люди посещают храмы, чтобы освятить веточки вербы. Это замечательная традиция, в которой помимо ее красоты большое значение имеет духовная составляющая — оставить все плохое позади, освободить помыслы от ненужных тревог и суеты.

Этот день олицетворяет пробуждение природы после зимы, возрождение, начало новой жизни.

Уважаемые рязанцы! Поздравляю всех с этим чудесным праздником! Пусть в ваших домах будут покой и тепло. От всего сердца желаю всем здоровья, добра и благополучия!