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Вторник, 28 декабря, 2021
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Елена Сорокина поручила проверить процесс передачи квартир детям-сиротам

7info7

В понедельник, 27 декабря, мэр Рязани Елена Сорокина провела еженедельное рабочее совещание с подчинёнными. На совещании обсудили ряд вопросов, в том числе закупку и передачу детям-сиротам квартир.

Так, в 2021 году на средства областного бюджета было закуплено 75 квартир для детей-сирот. Также 7 квартир приобрели дополнительно. На сегодняшний день 69 квартир уже оформлены и переданы рязанцам, ещё два объекта проходят стадию оформления. По 4 квартирам получен отказ.

Елена Сорокина поручила контрольно-аналитическому управлению мэрии проверить появившиеся сведения об оказываемом давлении на сирот при передаче ждилья.

– Необходимо еще раз встретиться с каждым из молодых людей и разобраться в причинах отказа, – дала указание Сорокина.

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Она напомнила, что дома, в которых находятся закупленные квартиры, находятся в шаговой доступности от необходимых объектов инфраструктуры. Рядом – остановки, магазины и аптеки. В жилых помещениях провели ремонт, заменили полы, двери, установили новые газовые плиты и приборы учёта.

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