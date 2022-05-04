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Среда, 4 мая, 2022

Елена Сорокина поручила продолжить работы по уборке Рязани

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Елена Сорокина поручила продолжить работы по уборке Рязани

7info7

4 мая глава администрации Рязани провела рабочее совещание с руководителями структурных подразделений. В числе основных вопросов – подготовка города к празднованию Дня Победы, подведение итогов месячника по благоустройству, завершение отопительного сезона.

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Участие в месячнике по благоустройству и санитарной очистке города приняли 35 тысяч человек. Это представители власти, подведомственных учреждений, работники муниципальных предприятий и коммерческих организаций, волонтёры и активисты. Всего с территорий города вывезено более 5500 кубометров различного мусора, ликвидировано 69 свалок. Приведено в надлежащее состояние 3263 двора и 213 прилегающих участков к объектам социальной сферы.

Сорокина дала поручение продолжить работы по уборке и благоустройству города. С центральных и периферийных улиц важно убрать грунтовые наносы. Ежедневно будет проводиться мониторинг в районах города и ликвидировать стихийные свалки, убирать случайный мусор.

5 мая в Рязани завершается отопительный сезон. В городе постепенно приступят к отключению отопления жилого фонда и учреждений соцсферы, получающих тепловую энергию от Дягилевской и Новорязанской ТЭЦ, котельных РМПТС и ведомственных котельных. В дальнейшем тепловые сети перейдут на летний режим работы, а уже с 6 мая начнутся подготовительные работы к следующему отопительному периоду. На блоке теплохозяйства запланирован ремонт магистральных теплосетей, проверка центральных тепловых пунктов, котельных и насосных станций. Ещё один вопрос касался пала травы. Пожарные регулярно выезжают на тушение таких возгораний. Наблюдение за городскими территориями будет продолжено.

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В активном режиме продолжается подготовка к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Всего в городе пройдет 77 мероприятий. Основные площадки торжеств в этом году – площадь Победы и площадь Ленина.

Во дворах, на территориях местных инициатив проходят праздники, организованные комитетами территориального общественного самоуправления. Всего по месту жительства горожан запланировано 17 мероприятий.

Елена Сорокина поручила продолжить работы по уборке Рязани
Елена Сорокина поручила продолжить работы по уборке Рязани

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