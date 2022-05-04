Елена Сорокина поручила продолжить работы по уборке Рязани

4 мая глава администрации Рязани провела рабочее совещание с руководителями структурных подразделений. В числе основных вопросов – подготовка города к празднованию Дня Победы, подведение итогов месячника по благоустройству, завершение отопительного сезона.

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Участие в месячнике по благоустройству и санитарной очистке города приняли 35 тысяч человек. Это представители власти, подведомственных учреждений, работники муниципальных предприятий и коммерческих организаций, волонтёры и активисты. Всего с территорий города вывезено более 5500 кубометров различного мусора, ликвидировано 69 свалок. Приведено в надлежащее состояние 3263 двора и 213 прилегающих участков к объектам социальной сферы.

Сорокина дала поручение продолжить работы по уборке и благоустройству города. С центральных и периферийных улиц важно убрать грунтовые наносы. Ежедневно будет проводиться мониторинг в районах города и ликвидировать стихийные свалки, убирать случайный мусор.

5 мая в Рязани завершается отопительный сезон. В городе постепенно приступят к отключению отопления жилого фонда и учреждений соцсферы, получающих тепловую энергию от Дягилевской и Новорязанской ТЭЦ, котельных РМПТС и ведомственных котельных. В дальнейшем тепловые сети перейдут на летний режим работы, а уже с 6 мая начнутся подготовительные работы к следующему отопительному периоду. На блоке теплохозяйства запланирован ремонт магистральных теплосетей, проверка центральных тепловых пунктов, котельных и насосных станций. Ещё один вопрос касался пала травы. Пожарные регулярно выезжают на тушение таких возгораний. Наблюдение за городскими территориями будет продолжено.

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В активном режиме продолжается подготовка к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Всего в городе пройдет 77 мероприятий. Основные площадки торжеств в этом году – площадь Победы и площадь Ленина.

Во дворах, на территориях местных инициатив проходят праздники, организованные комитетами территориального общественного самоуправления. Всего по месту жительства горожан запланировано 17 мероприятий.