Елена Сорокина поручила наладить в Рязани оплату газоснабжения в режиме «одного окна»

21 марта глава администрации Рязани Елена Сорокина провела еженедельное совещание с подчинёнными. На совещании обсудили проведение месячника по санитарной очистке города, ямочного ремонта и соблюдения правил благоустройства города.

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Каждый день рабочие Дирекции благоустройства города выходят на очистку тротуаров, урн, остановок и обрезку деревьев.Спецтехника и работники подметают территории, на которых растаял снег, очищают прилоток. На уборку дорог ежедневно выходят комбинированные машины. С понедельника они работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее убрать с улиц оставшийся с зимы песок и грунтовые наносы. На сайте администрации и в соцсетях публикуются списки улиц, на которые в ночное время выходит спецтехника.

1 апреля стартует месячник по благоустройству и санитарной очистке города, в рамках которого пройдут общегородские субботники. К уборке города традиционно подключатся сотрудники администрации, подведомственных учреждений и муниципальных предприятий, а также хозяйствующие субъекты, ТОСы и неравнодушные жители.

В связи с расторжением действующих договорных отношений между МП «КВЦ» и ООО «Газпром межрегионгаз Рязань», с 6 марта 2022 года муниципальное предприятие прекратило прием платежей от населения за услугу газоснабжения. По поручению главы этот вопрос должен быть в срочном порядке проработан управлением энергетики и ЖКХ. Многим рязанцам удобно оплачивать услугу газоснабжения пользуясь услугами «одного окна».

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Сейчас внести плату за газ можно следующими способами: в кассах компании «Газпром межрегионгаз Рязань» или через Личный кабинет абонента; в приложении «Мой Газ», в кредитных организациях: АБ «Россия», Прио-Внешторгбанк, ООО «Живаго банк», Сбербанк России; ФГУП «Почта России».