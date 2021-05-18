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Елена Сорокина осмотрела жильё для детей-сирот

7info7
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Жильё для детей-сирот осмотрела 18 мая Елена Сорокина. Результатами проверки она поделилась на своей странице в соцсети.

Сегодня посетила две квартиры – на улице Энгельса и на улице Керамзавода. Квартиры хорошие, находятся в районах с развитой инфраструктурой и транспортной доступностью, с проведенным текущим и капитальным ремонтом, — пишет мэр.

В ходе осмотра выявлены замечания. Так, в квартире на Энгельса есть вопросы по установке газового оборудования. Недочёты поручили устранить. В квартире на улице Кермазавода есть недочёты в отделке санузла – не установлена вентиляционная решетка и защитный плинтус между ванной и стеной. Комиссия примет объект только после устранения всех замечаний.

Напомним, администрация Рязани закупила уже 39 квартир для детей-сирот, 12 из них находится на стадии заключения. После всех процедур жильё передадут по договору найма.

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