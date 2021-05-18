Елена Сорокина осмотрела жильё для детей-сирот

Жильё для детей-сирот осмотрела 18 мая Елена Сорокина. Результатами проверки она поделилась на своей странице в соцсети.
В ходе осмотра выявлены замечания. Так, в квартире на Энгельса есть вопросы по установке газового оборудования. Недочёты поручили устранить. В квартире на улице Кермазавода есть недочёты в отделке санузла – не установлена вентиляционная решетка и защитный плинтус между ванной и стеной. Комиссия примет объект только после устранения всех замечаний.
Напомним, администрация Рязани закупила уже 39 квартир для детей-сирот, 12 из них находится на стадии заключения. После всех процедур жильё передадут по договору найма.