Елена Сорокина оценила ход подготовки рязанских школ к учебному году.

В 2022 году в рамках федеральной программы средства выделены на капремонт 4 школ в Рязани – 22, 33, 47 и 62. На следующий год запланирован ремонт ещё 7 образовательных учреждений. В остальных школах идёт текущий ремонт. Об этом рассказала мэр города в своём Telegram канале.

Среди включённых в перечень федеральной программы капремонта – школа №19/25. Идёт текущий ремонт, уже сделано 500 квадратных метров кровли и отремонтирован аварийный участок водостока. До конца недели по плану завершатся основные работы.

В школе №22 полностью выполнен демонтаж, стены подготовлены под покраску, установлены окна в цокольном этаже. Выравниваются стены спортзала, ремонтируются фасад и кровля. Во дворе школы полностью меняют забор. Аварийные деревья предстоит снести, а также уложить новый асфальт и обустроить спортивную зону.

В школе №33 установлены пластиковые окна и сантехника, зашпаклёваны стены и выполнены бетонные стяжки полов. Идут работы по отоплению и электрике. Также ремонтируют крышу над спортзалом. В школьном дворе необходимо убрать аварийные деревья, подсыпать грунт на зелёной зоне и уложить новый асфальт. На школьные ворота установят автоматику, а на калитки – домофоны.

Градоначальник отметила, что в школе №33 выполнено чуть более половины запланированных работ. Это самый низкий показатель среди ремонтируемых сейчас, – отметила Елена Сорокина. Мэр Рязани провела серьёзный разговор с подрядчиком и подчеркнула, что контроль усиливается.