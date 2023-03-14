Елена Сорокина обсудила с жителями микрорайона Кальное насущные вопросы

Глава администрации Рязани Елена Сорокина встретилась с жителями микрорайона Кальное для обсуждения важных вопросов, которые волнуют людей. Один из основных — ливневые стоки. Об этом мэр написала ВКонтакте.

Местные жители рассказали, что в районе ручья Быстрец скапливается мусор, он забивает решетку канализации, возникает угроза подтопления частных домовладений, находящихся поблизости. Поручила провести санитарную очистку ручья и канализационных решеток, чтобы исключить застой воды на этой территории.

Глобально решить проблему скопления воды поможет строительство новой ливневой канализации. Средства на это нужны немалые, работаем по этому вопросу совместно с МинТЭК и ЖКХ.

Проектная документация на строительство ливневой сети по ул. Окская и вдоль Муромского шоссе готова. Как пояснили наши специалисты, вода будет собираться в единый коллектор, который пройдет под дорогой. Кроме того, в конце прошлого года министерство транспорта построило на Муромском шоссе новую водопропускную трубу. Всё это в комплексе должно сработать и значительно улучшить ситуацию.

Поговорили и на другие насущные темы. Жители пожаловались, что про старую пешеходную дорожку вдоль частных домов после строительства новой дороги забыли, не чистят — поручила Дирекции благоустройства обратить на этот участок внимание и исправить ситуацию.

Люди довольны строительством нового уличного освещения, теперь ходить здесь стало гораздо комфортнее и безопаснее. Продолжим преображать эту территорию — в текущем году в районе дома 57 по Касимовскому шоссе начнется строительство пешеходной дороги в рамках местных инициатив. На будущий год жители планируют продолжить благоустройство участка в сторону ручья Быстрец.