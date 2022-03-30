Елена Сорокина обсудила с рязанцами проект благоустройства парка имени Белякова

29 марта глава администрации Елена Сорокина встретилась с рязанцами для обсуждения проекта благоустройства парка имени А. В. Белякова. В выездном совещании также приняли участие сотрудники Дирекции благоустройства города, управлений благоустройства и общественных отношений мэрии, представители подрядной организации.

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Парк стал победителем рейтингового голосования за объекты благоустройства в Московском районе. За него отдали голоса более 6 тысяч человек.

Сорокина заявила: парк Белякова – место значимое для рязанцев, где любят гулять люди разных возрастов. Благоустроить эту территорию удастся благодаря нацпроекту и поддержке правительства Рязанской области.

Согласно проекту, в парке проложат тропинки, их протяжённость составит 5800 м. Также там появится освещение – 68 опор и светильников. Парк оборудуют камерами видеонаблюдением.

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Отдельный вопрос – необходимость очистки парка. В мэрии рязанцев заверили, что поваленные аварийные деревья и поросль будут удалены.

Отдельным вопросом стала необходимость санитарной прочистки парка. Специалисты управления благоустройства города заверили, что будут удалены только поросли и поваленные аварийные деревья.