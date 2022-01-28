Елена Сорокина обсудила с рязанцами проблему уборки снега во дворах и обеспечение школьников льготным питанием

28 января глава администрации Елена Сорокина провела приём граждан в формате видеосвязи. Рязанцы адресовали ей ряд вопросов, среди них – обеспечение детей ясельного возраста местами в детских садах, питание школьников и содержание городских территорий.

Одна из заявительниц оказалась многодетной матерью, её семья – малообеспеченная. Сама женщина является самозанятой и не может предоставить справку по форме 2-НДФЛ для того, чтобы старший ребёнок смог получать льготное питание. Жительнице пояснили, что в постановлении администрации такая форма документа для самозанятых отсутствует. Елена Сорокина поручила управлению образования в течение недели подготовить пакет документов для внесения изменений в проект постановления.

Ещё один вопрос, который рязанка задала мэра, касается устройства ребёнка в детский сад. В настоящий момент потребность в яслях в городе отсутствует:

— Мы ввели дополнительно около 900 мест для детей ясельного возраста. В детских садах есть вакантные места, готовы предложить варианты, максимально приближенные к месту проживания заявительницы, – подчеркнула Сорокина.

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Своим подчинённым она поручила довести информацию до родителей и оказывать им необходимые консультации.

Рязанка, проживающая по улице Зубковой, дом 21 корп. 1, пожаловалась на уборку двора и въезда в него.