Елена Сорокина обсудила с рязанцами благоустройство Гвардейского сквера

5 апреля мэр Рязани Елена Сорокина приехала в Октябрьский городок, чтобы обсудить с местными жителями благоустройство Гвардейского сквера. В 2021 году он наряду ещё с 25 проектами участвовал в реализации региональной программы местных инициатив, а также в рейтинговом голосовании за объекты благоустройства, в котором стал лидером.

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На месте будущего сквера расчищена территория. Проведена планировка, удалена поросль и аварийные деревья. С площадки вывезли бытовой мусор.

В будущем здесь появятся инфраструктура для отдыха — лавочки, урны, тропинки. Выдвинута идея по созданию детской и спортивной зон. Также рязанцы высказали желание озеленить территорию и разбить клумбы. Кроме того, в сквере появится освещение — для этого установят 23 опоры со светильниками.

Глава администрации пообщалась с подрядчиком, который выполняет работы. По её словам, это добросовестная организация, которая ни раз выполняла различные проекты в Рязани. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, мэрия будет всячески поддерживать её.

— Обсудили с жителями ряд вопросов – транспортное обслуживание микрорайона, ремонт дорог, содержание прилегающих к нестационарным торговым объектам территорий, обустройства контейнерной площадки вблизи сквера. Все темы поручила отработать ответственным специалистам, — сообщила Сорокина.

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По её словам, за работами на объекте будет вестись строгий контроль. Его будут осуществлять вместе с местными жителями и депутатами.