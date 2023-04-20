Елена Сорокина обсудила с председателем СНТ «Нефтяник» проблемы товарищества

20 апреля состоялась встреча главы администрации Рязани Елены Сорокиной с председателем СНТ «Нефтяник» Ларисой Быковой по вопросу завоза мусора на территорию СНТ неизвестными лицами. Подробности сообщила пресс-служба мэрии.
В рамках встречи подробно обсудили действия по ликвидации несанкционированной свалки. Председатель садового товарищества обратилась за помощью для вывоза строительных, бытовых и иных видов отходов с территории. Недавно проходил субботник, в рамках которого прилегающую территорию приводили в порядок представители СНТ и работники администрации.
Дополнительно Елена Сорокина поручила совместно с ГУ МЧС проверить соблюдение пожарной безопасности на этом участке.
Также председатель СНТ «Нефтяник» подняла вопрос о границах садового товарищества. Управлению земельных ресурсов поручено выдать Ларисе Быковой все имеющиеся сведения в отношении садового товарищества, а также проработать этот вопрос с региональным министерством сельского хозяйства. Также специалисты управления порекомендовали провести собрание участников СНТ для изменения вида зонирования и от имени председателя садоводческого товарищества написать обращение для рассмотрения вопроса на комиссии по землепользованию.
Еще одним вопросом встречи стало ограждение территории садового товарищества. В настоящее время силами администрации перекрыт въезд на территорию со стороны трассы — на земельном участке, собственность на который не разграничена, забетонированы столбы, препятствующие проезду транспорта. Перед въездом установлен информационный знак «Свалка мусора запрещена». Глава администрации отметила, что вопрос этот стоит на контроле.
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