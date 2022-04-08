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Пятница, 8 апреля, 2022

Елена Сорокина объявила о старте голосования за объекты благоустройства в Рязани

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Елена Сорокина объявила о старте голосования за объекты благоустройства в Рязани

7info7

15 апреля в Рязани стартует рейтинговое голосование за объекты благоустройства. Мэр Елена Сорокина призывает рязанцев принять в нём участие.

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В перечень объектов, которые получат возможность преобразиться по программе комфортной городской среды, вошли парки, скверы и другие общественные пространства. Голосование за них продлится до 30 мая, участие в нём может принять каждый рязанец в возрасте от 14 лет.

Сорокина напомнила: в прошлом году рязанцы активно поддержали голосование. В этом году сделать это можно через портал Минстроя, портал обратной связи ПОС. Также в торговых центрах Рязани будут работать волонтёры. Проголосовать за объекты благоустройства можно только один раз.

– Уважаемые рязанцы, давайте примем участие в этом голосовании. От того, насколько успешно оно пройдет, насколько активно горожане будут в нем участвовать, зависит дальнейшее преображение нашего города, – заявила глава администрации.

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