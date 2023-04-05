Елена Сорокина дала поручения по ситуации на площади Новаторов в Рязани

В среду, 5 апреля, мэр Рязани Елена Сорокина с главой Рязанской городской думы Татьяной Панфиловой провели выездную встречу на площади Новаторов. Присутствовали представители региональных структур, ответственных управлений администрации и жители.
Рязанцы не раз жаловались на грязь и ненадлежащее состояние территории, где по традиции проходит ярмарка выходного дня.
Градоначальник подчеркнула важность развития культуры торговли и сохранения мест для реализации продукции рязанских товаропроизводителей.
Мэр отметила, что контроль по пресечению несанкционированной торговли и парковки на зелёных зонах будет проводиться регулярно.
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