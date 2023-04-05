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Среда, 5 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Елена Сорокина дала поручения по ситуации на площади Новаторов в Рязани

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Фото со страницы Елены Сорокиной ВКонтакте

В среду, 5 апреля, мэр Рязани Елена Сорокина с главой Рязанской городской думы Татьяной Панфиловой провели выездную встречу на площади Новаторов. Присутствовали представители региональных структур, ответственных управлений администрации и жители.

Рязанцы не раз жаловались на грязь и ненадлежащее состояние территории, где по традиции проходит ярмарка выходного дня.

Градоначальник подчеркнула важность развития культуры торговли и сохранения мест для реализации продукции рязанских товаропроизводителей.

Елена Сорокина: «Обустраивать площадку будем комплексно. Но уже сейчас нужно упорядочить въезд на территорию, прекратить заезд транспортных средств на зелёную зону. Там, где газон сильно нарушен, нужно подсыпать грунт, разровнять его и засеять травой. Соответствующие поручения даны»

Мэр отметила, что контроль по пресечению несанкционированной торговли и парковки на зелёных зонах будет проводиться регулярно.

Елена Сорокина дала поручения по ситуации на площади Новаторов в Рязани

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