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Пятница, 3 июня, 2022

Елена Сорокина: «Цветочное оформление в городе играет не последнюю роль»

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Елена Сорокина: «Цветочное оформление в городе играет не последнюю роль»

2 июня глава администрации Рязани Елена Сорокина совместно с руководителями управления благоустройства, МБУ «ДБГ» и МКУ «УДТ» проверили цветочное оформление города.

В частности, они осмотрели как оформляют клумбу на разворотном круге на ул. Шереметьевской. Клумба сделана по инициативе активистов ТОС «Дубовая Роща». Свыше 200 человек приняли участие в опросе о варианте цветочного оформления. Здесь высаживают агератум, колеус, георгины, цинию. Растения предоставлены питомником ДБГ.

Участники объезда посмотрели клумбы, благоустроенные силами рязанцев. В районе дома 11 по ул. Горького неравнодушные жители каждый год высаживают цветы, трепетно ухаживают за ними.

Во дворах рязанцы при участии управляющих компаний также занимаются цветоводством. Активисты д. 6 по Троллейбусному переулку обустроили на своей дворовой территории большую зеленую зону.

На прилегающей территории ежегодно силами ТЦ ТД «Десяточка» на ул. Гагарина, д. 36 благоустраивается большая клумбы в современном ландшафтном дизайне.

В ходе объезда Елена Сорокина обратила внимание, что клумбы в ЦПКиО у «Автогородка» и у Зеленого театра не благоустроены. Она поручила Дирекции благоустройства оформить все городские клумбы ко Дню России.

Совместно со специалистами глава администрации обсудила новые варианты ландшафтного дизайна в городе: приствольное озеленение, многоярусные клумбы интересной формы и другие.

«Нам нужно обратить внимание на уход за теми цветами, которые у нас уже есть – своевременный полив, удаление сорняков, окос зеленых зон. Очень хочется, чтобы красота, которую мы создаем, сохранялась и радовала горожан», — подчеркнула Елена Сорокина.

Елена Сорокина: «Цветочное оформление в городе играет не последнюю роль»
Елена Сорокина: «Цветочное оформление в городе играет не последнюю роль»
Елена Сорокина: «Цветочное оформление в городе играет не последнюю роль»
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