Елена Смирнова назначена проректором по лечебной работе РязГМУ

Доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой внутренних болезней Елена Смирнова заняла должность проректора по лечебной работе и развитию регионального здравоохранения Рязанского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова (РязГМУ). Об этом сообщает сайт вуза.

Елена Амишевна обладает многолетним опытом и высоким уровнем профессионализма. В 1993 году она окончила РязГМУ по специальности «Лечебное дело» и с тех пор успешно совмещает научную, образовательную и практическую деятельность. Как врач-кардиолог, она вносит значительный вклад в развитие медицины. Её профессиональные заслуги были отмечены Почётной грамотой министерства здравоохранения Российской Федерации.

До назначения Смирновой эту должность занимала Галина Артемьева, доктор медицинских наук, доцент. Галина Борисовна продолжит свою деятельность в университете, теперь в качестве советника ректора, а также в роли руководителя Центра менеджмента здравоохранения и управления проектами.