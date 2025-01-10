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Власть, политика, общество

Елена Смирнова назначена проректором по лечебной работе РязГМУ

Алексей Самохин

Доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой внутренних болезней Елена Смирнова заняла должность проректора по лечебной работе и развитию регионального здравоохранения Рязанского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова (РязГМУ). Об этом сообщает сайт вуза.

Елена Смирнова назначена проректором по лечебной работе РязГМУ

Елена Амишевна обладает многолетним опытом и высоким уровнем профессионализма. В 1993 году она окончила РязГМУ по специальности «Лечебное дело» и с тех пор успешно совмещает научную, образовательную и практическую деятельность. Как врач-кардиолог, она вносит значительный вклад в развитие медицины. Её профессиональные заслуги были отмечены Почётной грамотой министерства здравоохранения Российской Федерации.

До назначения Смирновой эту должность занимала Галина Артемьева, доктор медицинских наук, доцент. Галина Борисовна продолжит свою деятельность в университете, теперь в качестве советника ректора, а также в роли руководителя Центра менеджмента здравоохранения и управления проектами.

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