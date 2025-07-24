Елена Правдина назначена врио ректора Рязанского агротехнологического университета

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации с 24 июля 2025 года временно исполняющей обязанности ректора Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева назначена Елена Николаевна Правдина. Об этом сообщает официальная страница вуза ВКонтакте.

Елена Правдина окончила Рязанский государственный сельскохозяйственный институт по специальности «Зоотехния», а затем магистратуру Рязанского агротехнологического университета по направлению «Менеджмент». После окончания вуза начала преподавательскую и научную деятельность — работала ассистентом, старшим преподавателем и доцентом.

В 2002 году она защитила кандидатскую диссертацию, а в 2023 году получила звание доцента. С 2023 по 2025 год Елена Николаевна занимала должность первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.

За вклад в развитие отрасли Правдина награждена Почётной грамотой министерства сельского хозяйства Российской Федерации.