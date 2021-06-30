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Среда, 30 июня, 2021
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Елена Митина: Подрядчик, строящий пристройку к детсаду № 99, не выполняет своих обязательств

7info
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Депутат Госдумы, региональный координатор партпроекта «Единой России» «Новая школа» Елена Митина оценила ход строительства пристройки к детскому саду № 99 в городе Рязани.

Строительство пристройки осуществляется в рамках реализации муниципальной программы. Стоимость объекта — 50 млн. рублей.

Предусмотрено строительство одноэтажного здания на 80 мест для детей от 1,5 до 3 лет с тёплым переходом в основное здание. Здесь будут размещены 4 изолированные группы с самостоятельным входом и выходом на участок. В каждой группе будут оборудованы раздевалки, спальные, игровые, медицинские, буфетные, сантехнические помещения. Кроме этого, будет благоустроена прилегающая территория и прогулочные участки.

На сегодняшний день большинство работ ведутся с отставанием графика — это устройство кровли, внутренних инженерных сетей. Не начаты работы по наружной отделке фасада, заполнению оконных и дверных проёмов, наружных инженерных сетей, ИТП, кабельной линии, внутренней отделке помещений, узлу учёта тепловой энергии. Предполагалось, что объект будет сдан в конце августа 2021 года.

— В связи с большим отставанием от графика администрацией города принято решение об одностороннем расторжении муниципального контракта с подрядчиком ООО «ДЕГА». К сожалению, подрядчик не выполняет взятых на себя обязательств, не идёт на контакт, не прилагает усилий для того, чтобы войти в график и не стремится устранить имеющиеся недочёты, — отметила Елена Митина.

  • Елена Митина: Подрядчик, строящий пристройку к детсаду № 99, не выполняет своих обязательств
  • Елена Митина: Подрядчик, строящий пристройку к детсаду № 99, не выполняет своих обязательств
  • Елена Митина: Подрядчик, строящий пристройку к детсаду № 99, не выполняет своих обязательств
  • Елена Митина: Подрядчик, строящий пристройку к детсаду № 99, не выполняет своих обязательств
  • Елена Митина: Подрядчик, строящий пристройку к детсаду № 99, не выполняет своих обязательств
  • Елена Митина: Подрядчик, строящий пристройку к детсаду № 99, не выполняет своих обязательств
  • Елена Митина: Подрядчик, строящий пристройку к детсаду № 99, не выполняет своих обязательств
  • Елена Митина: Подрядчик, строящий пристройку к детсаду № 99, не выполняет своих обязательств
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