Елена Митина оценила ход строительства пристройки к детскому саду №136 в городе Рязани

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В рамках региональной недели депутат Госдумы, региональный координатор партпроекта «Новая школа» Елена Митина посетила детский сад №136 в городе Рязани и оценила ход строительства пристройки, которое осуществляется в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Рязани».

В новом здании будут размещены 4 группы на 80 мест для детей ясельного возраста (от 1,5 до 3 лет). Каждая группа будет иметь самостоятельный вход и выход на участок для прогулок. В группах будут оборудованы раздевалки, спальные, игровые, медицинские, буфетные, сантехнические помещения.

В настоящее время идут работы по устройству котлована, буро-набивных свай, демонтажу старых теневых навесов, монтажу фундаментных блоков.

Стоимость выполняемых работ по контракту 70 млн. руб. Срок завершения работ – ноябрь 2021 года.

– Кроме этого, в основном здании детского сада идет ремонт пищеблока и прачечной. Все работы, в том числе и по строительству пристройки, проходят в соответствии с графиком, – отметила Елена Митина. – Подрядчик работает в тесном взаимодействии с руководством детского сада и администрацией города, старается оперативно решать возникающие вопросы.