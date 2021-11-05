Электросамокатчик сбил пенсионерку на Манежной площади в Москве и скрылся

В центре столицы на Манежной площади юноша на электросамокате сбил пожилую женщину, после чего скрылся. Инцидент зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения, сообщает Telegram-канал “Mash”.

Судя по опубликованным кадрам, молодой человек ехал на высокой скорости. От удара бабушка упала на землю.

На помощь пострадавшей пришли сотрудники Росгвардии, которую вызвали скорую. Врачи диагностировали у пенсионерки перелом плеча и черепно-мозговую травму.

Виновника аварии в настоящий момент разыскивает полиция.