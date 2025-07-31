Пятница, 1 августа, 2025
18.9 C
Рязань
Новости мира

Electronic Arts представила мультиплеер Battlefield 6

Алексей Самохин
Battlefield 6, скриншот видео

31 июля издательство Electronic Arts и разработчики из объединения Battlefield Studios провели презентацию мультиплеера ожидаемого военного шутера Battlefield 6. Об этом сообщает портал 3DNews.ru.

Презентация началась с двухминутного геймплейного трейлера, демонстрирующего основные особенности многопользовательского режима.

Battlefield 6 обещает «невероятное погружение в тотальную войну»: игроки смогут участвовать в динамичных пехотных сражениях, воздушных боях и разрушать окружение, получая стратегическое преимущество.

Авторы заявляют, что игра задаст «новый стандарт шутеров от первого лица». Среди ключевых особенностей — переработанная система стрельбы, возвращение классической системы классов с ограничением на выбор оружия, а также усовершенствование знакомых фанатам элементов серии.

В игре будет представлено разнообразие локаций — от Египта до Таджикистана. На момент релиза будет доступно девять карт, включая ремейк Operation Firestorm из Battlefield 3. Подтверждены режимы: «Захват», «Прорыв», «Штурм», «Царь горы», «Превосходство» и «Груз».

Также EA официально подтвердила слухи о разработке условно-бесплатной королевской битвы от студии Ripple Effect. На презентации показали короткий тизер и сообщили, что режим появится сначала в тестовой среде Battlefield Labs.

Battlefield 6 поступит в продажу 10 октября на ПК (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. Стандартное издание обойдётся в $70, издание «Фантом» — в $100. Предзаказы уже открыты, но в России они недоступны. Поддержка русского языка не планируется.

Самые читаемые материалы

Новости России

Скандал в Абхазии: конфликт с туристами поставил под угрозу весь курортный сезон

Скандал разгорелся после публичного заявления сотрудницы Минтуризма Абхазии Кристины Лакербая. Она заявила, что республике «не нужны туристы за 300 рублей», которые «питаются лапшой и не тратятся на сувениры».
Армия и СВО

Выпускник Рязанского радиоуниверситета погиб на СВО

Прощание с воином пройдёт в четверг, 31 июля, в 10:00 в храме Иоанна Кронштадтского на улице Татарской, 72.
Транспорт и дороги

На Солотчинском мосту перекрыли движение в сторону Рязани, организован проезд по встречной полосе

Движение по Солотчинскому шоссе на мосту через Оку в сторону города полностью перекрыто, открыли проезд по встречной полосе. Ранее региональный Минтранс сообщал, что полоса движения по мосту в сторону Рязани перекрыта по техническим причинам.
Культура и события

Стала известна предварительная программа фестиваля «Небо России» 

Для зрителей основные мероприятия запланированы на конец недели — 8-10 августа. В эти дни на площадке в Спасском районе ожидается вечернее свечение шаров, а также различные активности и развлекательная программа. 
Новости России

«Стрелы смерти»: что известно о боеприпасе «Мотив-3М», который используют ВС РФ в зоне СВО

Несмотря на шум в СМИ о «новом супероружии», эксперт уточняет: речь идёт не о новинке, а о модернизированной версии давно существующего боевого элемента.

Последние новости

Новости России

Генерал Попов: Мы ещё раз чётко дали понять, почему не собираемся идти на уступки

Раскрыт сигнал, который подали Трампу сообщением о взятии Часова Яра
Новости мира

Индия отказалась покупать у США истребители F-35

Индия отказалась закупать у США истребители F-35 и другую американскую военную технику, несмотря на давление со стороны Дональда Трампа. Нью-Дели делает ставку на развитие собственной оборонной промышленности
Происшествия

Суд оставил Артёма Никитина под стражей

Ранее решение об этом принял Советский районный суд Рязани, 31 июля его поддержал Рязанский областной суд. 
Новости России

В Белом море нашли тело волгоградки Пужняк, сиротами стали двое детей

В Карелии на Белом море нашли тело волгоградки Валерии...
Новости России

«Абзац»: Меладзе отказался от выступлений в России

Певец Валерий Меладзе отказался от выступлений в России, пишет...
Новости России

Юрий Антонов ответил оскорбившему Пахмутову Макаревичу*

Народный артист РСФСР Юрий Антонов в беседе с «Абзацем»...
Новости России

Блогер Артемий Лебедев назвал главную национальную болезнь России

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев назвал в выпуске новостей...
Акценты

Выплаты в России к 1 сентября: что известно

Группа депутатов Госдумы разработала законопроект об ежегодной выплате родителям школьников к 1 сентября в размере прожиточного минимума. Сумма будет выплачиваться на каждого ребёнка от 6 до 18 лет, а также на учащихся с инвалидностью до 23 лет.