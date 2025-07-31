Electronic Arts представила мультиплеер Battlefield 6

31 июля издательство Electronic Arts и разработчики из объединения Battlefield Studios провели презентацию мультиплеера ожидаемого военного шутера Battlefield 6. Об этом сообщает портал 3DNews.ru.

Презентация началась с двухминутного геймплейного трейлера, демонстрирующего основные особенности многопользовательского режима.

Battlefield 6 обещает «невероятное погружение в тотальную войну»: игроки смогут участвовать в динамичных пехотных сражениях, воздушных боях и разрушать окружение, получая стратегическое преимущество.

Авторы заявляют, что игра задаст «новый стандарт шутеров от первого лица». Среди ключевых особенностей — переработанная система стрельбы, возвращение классической системы классов с ограничением на выбор оружия, а также усовершенствование знакомых фанатам элементов серии.

В игре будет представлено разнообразие локаций — от Египта до Таджикистана. На момент релиза будет доступно девять карт, включая ремейк Operation Firestorm из Battlefield 3. Подтверждены режимы: «Захват», «Прорыв», «Штурм», «Царь горы», «Превосходство» и «Груз».

Также EA официально подтвердила слухи о разработке условно-бесплатной королевской битвы от студии Ripple Effect. На презентации показали короткий тизер и сообщили, что режим появится сначала в тестовой среде Battlefield Labs.

Battlefield 6 поступит в продажу 10 октября на ПК (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. Стандартное издание обойдётся в $70, издание «Фантом» — в $100. Предзаказы уже открыты, но в России они недоступны. Поддержка русского языка не планируется.