Воскресенье, 5 ноября, 2023
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Елатомская школа отметила 150-летний юбилей

7info
Фото: vk.com/kasrayon

Елатомская школа отметила 150-летний юбилей, сообщает официальная группа Касимовского района Рязанской области ВКонтакте.

Именно столько лет прошло с того момента, когда в городе Елатьма Тамбовской губернии открыли мужскую четырёхклассную прогимназию. Неоднократно меняя статусы, впоследствии она стала Елатомской средней общеобразовательной школой.

В зале школы собрались выпускники, педагоги-ветераны, руководители района, друзья и единомышленники.

Каждый человек в зале почувствовал свою причастность к истории школы. В дружеской обстановке чествовали учителей и выпускников разных лет, спортсменов, звучали поздравления и песни.

Елатомская школа ежегодно становится победителем в рейтинге образовательных организаций района по результатам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, занимает первое место в спартакиаде школьников и первое место в муниципальном фестивале детского творчества «Радуга».

Ученики достойно выступают на региональном уровне, становятся призёрами конкурсов и соревнований основного и дополнительного образования.

Елатомская школа отметила 150-летний юбилей
Елатомская школа отметила 150-летний юбилей
Елатомская школа отметила 150-летний юбилей
Елатомская школа отметила 150-летний юбилей
Елатомская школа отметила 150-летний юбилей
Елатомская школа отметила 150-летний юбилей
Елатомская школа отметила 150-летний юбилей. Фото: vk.com/kasrayon

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