Эксперт Россельхозбанка назвала способ не работать к 40 годам

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Эксперт департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Наталья Смирнова рассказала, что нужно делать, чтобы не работать к 40 годам. Ее слова приводят «Известия«.

По словам специалиста, для этого нужно начать инвестировать уже в студенческие годы. При этом ежемесячная сумма вложения должна составлять 10 000 — 12 000 рублей.

Также необходимо выбрать перспективные отрасли с высокой потенциальной доходностью. В их число входят Intel, TSMC, AMD, NVIDIA. Кроме того, приоритетными для долгосрочных инвестиций можно считать зеленую энергетику, экологически чистые технологии и киберспорт.

— Выбранные для вложения отрасли должны обгонять доходность фондового рынка. Тогда через 20 лет можно выйти на пассивный доход в 50 000 рублей, если ежемесячно инвестировать около 10 000 — 12 000 рублей, — отметила Смирнова.

При этом эксперт пояснила, что лучше сделки оформлять через биржевые фонды, а вкладывать через инвестиционный счет.