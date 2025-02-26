Екатеринбурженки, летевшие из Таиланда, устроили «оргию» на борту самолёта

Екатеринбурженки, летевшие из Таиланда, устроили «вписку» на борту Azur Air, пишет телеграм-канал «Авиамоторщина».

Пассажирки рейса Azur Air ZF-2838 из Паттайи в Екатеринбург решили отметить окончание отпуска прямо на борту. Трое девушек закупились алкоголем в Duty Free, дождались отключения табло «Пристегните ремни», заняли свободные места на 11-м ряду и открыли бутылки. После нескольких замечаний бортпроводников к ним присоединился попутчик, и компания переместилась на другие кресла.

На шумную группу начали жаловаться другие пассажиры. В итоге командир воздушного судна выписал всем четверым письменные предупреждения, однако те смяли бумаги и бросили их в сторону бортпроводников.

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Затем последовало шоу 18+, которое вряд ли пришлось по вкусу соседям по рейсу. После страстных поцелуев парочка начала трогать друг друга за интимные места, а затем устроила откровенные «тренировки» в позе наездницы прямо в кресле.

Когда личные запасы алкоголя подошли к концу, подруги нашли способ пополнить их, уговаривая попутчиков купить для них пиво, виски и водку. Спокойствие на борту наступило лишь за два часа до посадки в Екатеринбурге — дебоширки уснули.

В аэропорту Кольцово троих девушек и их спутника уже ожидала полиция.