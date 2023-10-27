Пятница, 27 октября, 2023
На главнуюНовости мира

Екатеринбуржец прибил ноги своей возлюбленной к доске

powder

Полицейские задержали жителя Екатеринбурга, который издевался над своей возлюбленной, пишет телеграм-канал Baza.

По данным издания, несколько дней назад пара поссорилась, после чего женщина ушла ночевать к маме. В минувшую среду мужчина увидел сожительницу на улице и заманил ее в гараж.

Там злоумышленник принялся избивать жертву, после чего взял молоток и гвоздями прибил ее ступни к доске. Вскоре он вытащил их и потребовал отвезти его в Асбест. Когда потерпевшая отказалась, мужчина облил ее бензином и поджег. Некоторое время спустя он потушил огонь.

В итоге женщина испугалась за свою жизнь, села за руль, но по пути устроила аварию, чтобы спастись от возлюбленного. Тот попытался убежать в лес, но там его поймали. У пострадавшей диагностировали множественные ушибы и ожоги до двадцати процентов тела.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах