Екатеринбуржец прибил ноги своей возлюбленной к доске

Полицейские задержали жителя Екатеринбурга, который издевался над своей возлюбленной, пишет телеграм-канал Baza.

По данным издания, несколько дней назад пара поссорилась, после чего женщина ушла ночевать к маме. В минувшую среду мужчина увидел сожительницу на улице и заманил ее в гараж.

Там злоумышленник принялся избивать жертву, после чего взял молоток и гвоздями прибил ее ступни к доске. Вскоре он вытащил их и потребовал отвезти его в Асбест. Когда потерпевшая отказалась, мужчина облил ее бензином и поджег. Некоторое время спустя он потушил огонь.

В итоге женщина испугалась за свою жизнь, села за руль, но по пути устроила аварию, чтобы спастись от возлюбленного. Тот попытался убежать в лес, но там его поймали. У пострадавшей диагностировали множественные ушибы и ожоги до двадцати процентов тела.