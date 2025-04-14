Екатеринбуржец порезал ножом лица у прохожих, чтобы очистить город от «лишних» людей

Молодой человек порезал двух екатеринбуржцев в сквере на Ленина из-за своих националистических убеждений, пишет E1.RU со ссылкой на источник.
По его данным, 21-летний мужчина набросился на бездомных, которые спали на скамейках. Злоуиышленник стал избивать их кулаками и ногами.
В итоге на помощь потерепевшим пришли очевидцы, обошлось без жертв. Их состояние оценивают как тяжелое.
Нападавший заявил, что в детстве его напугал бомж, с тех пор он их боится. Его обвиняют в покушении на убийство двух лиц.