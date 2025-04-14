Екатеринбуржец порезал ножом лица у прохожих, чтобы очистить город от «лишних» людей

Молодой человек порезал двух екатеринбуржцев в сквере на Ленина из-за своих националистических убеждений, пишет E1.RU со ссылкой на источник.

По его данным, 21-летний мужчина набросился на бездомных, которые спали на скамейках. Злоуиышленник стал избивать их кулаками и ногами.

«Прыгал на них, потом ножом порезал лицо. Кричал, что их надо уничтожить и так далее. Воображал себя борцом за чистоту расы. Полагал, что надо очистить город от «лишних» людей», — уточнил источник.

В итоге на помощь потерепевшим пришли очевидцы, обошлось без жертв. Их состояние оценивают как тяжелое.

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Нападавший заявил, что в детстве его напугал бомж, с тех пор он их боится. Его обвиняют в покушении на убийство двух лиц.