Екатеринбуржец хотел выгнать мигранта из своей квартиры и выжил лишь чудом

В Екатеринбурге квартиросъемщик азербайджанского происхождения избил хозяина квартира, пытавшегося выселить его, пишет E1.RU.
Инцидент произошел в доме по адресу Академика Ландау. Арендодатель решил выгнать мигранта после жалоб соседей на его неадекватное поведение. Стороны договорились о выезде квартиранта 31 августа, однако в этот день он привел с собой друга.
Также мужчину душили и заперли в квартире. Он смог вырваться, добежать до окна и позвать на помощь.
Полицейские нашли на месте случившегося пистолет, похожие на наркотики вещества и поддельные медицинские печати для лекарств по рецептам.
Решается вопрос о возбуждении дела. При этом злоумышленники остаются на свободе, потерпевший опасается за свою жизнь.