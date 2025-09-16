Вторник, 16 сентября, 2025
9.8 C
Рязань
Новости России

Екатеринбуржец хотел выгнать мигранта из своей квартиры и выжил лишь чудом

В Екатеринбурге квартиросъемщик азербайджанского происхождения избил хозяина квартира, пытавшегося выселить его, пишет E1.RU.

Инцидент произошел в доме по адресу Академика Ландау. Арендодатель решил выгнать мигранта после жалоб соседей на его неадекватное поведение. Стороны договорились о выезде квартиранта 31 августа, однако в этот день он привел с собой друга.

«Он заявил, что квартира останется ему, а я должен написать расписку. Я попытался уйти, они с другом сбили меня с ног, били головой об кафель руками и ногами», — отметил собеседник издания.

Также мужчину душили и заперли в квартире. Он смог вырваться, добежать до окна и позвать на помощь.

Полицейские нашли на месте случившегося пистолет, похожие на наркотики вещества и поддельные медицинские печати для лекарств по рецептам. 

Решается вопрос о возбуждении дела. При этом злоумышленники остаются на свободе, потерпевший опасается за свою жизнь.

