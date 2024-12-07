Суббота, 7 декабря, 2024
На главнуюНовостиНовости мира

Екатеринбуржцы встали на защиту учителя, давшей пощечину восьмикласснику

Дата публикации

powder

Многие жители Екатеринбурга встали на защиту учителя, давшей пощечину восьмикласснику в 80-й школе, пишет E1.RU.

Инцидент произошел накануне. Причиной конфликта стал отказ школьника убирать телефон во время урока. Подросток включал музыку, мешал вести занятие и не реагировал на замечания.

Более половины читателей издания поддержали действия педагога.

«Дети ведут себя как бесстрашные, потому что знают, что мама или папа будут за них заступаться! Родители ничего слушать не хотят про плохое поведение детей, а страдает весь класс», – отметил один из пользователей.

Другой комментатор предложил наделить охранников правом скручивать школьников-дебоширов и передавать их полиции.

Лишь каждый десятый опрошенный обвинил в случившемся учителя. По их мнению, женщина не имела право применять силу.

Новости рубрики
Новости мира

Финэксперт Голованов рассказал, какие налоговые выплаты могут получить россияне

С 1 января 2025 года граждане, которые успешно выполнили нормы ГТО и получили соответствующий значок, смогут уменьшить свою налогооблагаемую базу на 18 тысяч рублей в год.
Новости мира

Зарплаты россиян в 2025 году могут увеличить на 20%

Однако не все работодатели готовы увеличить оплату труда подчиненным.
Новости мира

Аналитик назвал истинную причину санкций Украины в отношении Грузии

По его словам, зарубежные силы попросту переложили «грязную работу» на плечи президента Украины Владимира Зеленского.