Екатеринбуржцы встали на защиту учителя, давшей пощечину восьмикласснику

Многие жители Екатеринбурга встали на защиту учителя, давшей пощечину восьмикласснику в 80-й школе, пишет E1.RU .

Инцидент произошел накануне. Причиной конфликта стал отказ школьника убирать телефон во время урока. Подросток включал музыку, мешал вести занятие и не реагировал на замечания.

Более половины читателей издания поддержали действия педагога.

«Дети ведут себя как бесстрашные, потому что знают, что мама или папа будут за них заступаться! Родители ничего слушать не хотят про плохое поведение детей, а страдает весь класс», – отметил один из пользователей.

Другой комментатор предложил наделить охранников правом скручивать школьников-дебоширов и передавать их полиции.

Лишь каждый десятый опрошенный обвинил в случившемся учителя. По их мнению, женщина не имела право применять силу.