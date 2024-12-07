Екатеринбуржцы встали на защиту учителя, давшей пощечину восьмикласснику

Многие жители Екатеринбурга встали на защиту учителя, давшей пощечину восьмикласснику в 80-й школе, пишет E1.RU.
Инцидент произошел накануне. Причиной конфликта стал отказ школьника убирать телефон во время урока. Подросток включал музыку, мешал вести занятие и не реагировал на замечания.
Более половины читателей издания поддержали действия педагога.
Другой комментатор предложил наделить охранников правом скручивать школьников-дебоширов и передавать их полиции.
Лишь каждый десятый опрошенный обвинил в случившемся учителя. По их мнению, женщина не имела право применять силу.