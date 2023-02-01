Среда, 1 февраля, 2023
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Екатеринбуржцы увидели в небе неопознанный летающий объект

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Жители Екатеринбурга увидели в небе над городом неопознанный летающий объект, сообщил E1.RU.

По словам одного из очевидцев, он наблюдал яркое небесное тело утром, когда ехал по Егоршинскому подходу.

«Жалко, что камера всей яркости не передает. Небо вокруг не осветило, это было похоже на яркий болид с длинным хвостом», – рассказал екатеринбуржец.

На кадрах видно, что крупное светлое пятно пролетело почти вертикально вниз, за ним тянулся длинный хвост света.

Сотрудник Уральского федерального университета Виктор Гроховский отметил, что судя по скорости падения это был метеор.

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