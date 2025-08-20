Среда, 20 августа, 2025
Екатеринбуржцы рассказали, как ребенку оторвало руку на эскалаторе в ТЦ

Жители Екатеринбурга пытались оказать первую помощь двухлетнему мальчику, которому оторвало часть руки на эскалаторе в ТЦ  «Ботаника Молл», пишет E1.RU.

Трагедия произошла вечером 19 августа. По словам очевидицы, у ребенка пострадала правая рука, он стоял в шоке.

«Вокруг сбежались люди и пытались помочь чем-то. Видела мужчину, который каким-то жгутом перетянул руку, а потом забинтовал», — отметила она.

Другая екатеринбурженка уточнила, что ребенок все время был в сознании. Посетители ТЦ они успокаивали мать ребенка и принесли все необходимое из аптеки.

«Мама ребенка истошно закричала. Сбежались зеваки», — добавила женщина.

В полиции уточнили, что мальчика оперировали в городской больнице № 9. Возбуждено дело по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

