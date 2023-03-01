Сотрудники полиции призвали жителей Екатеринбурга не поддаваться на провокации с рассылкой сообщений о ядовитых духах, написал портал E1.RU.

По словам местных жителей, в родительских чатах активно рассылается информация о смертельном парфюме, который нельзя нюхать.

«Подходят и предлагают к праздникам ароматы засланцы с Украины. Это уже докатилось с Луганска до нас. Понюхав такой пробничек, человек получает летальный исход в течение двух суток», – говорится в сообщениях.

В полиции призвали екатеринбуржцев не паниковать, поскольку подобные сообщения выглядят как фейк. Такая же информация появилась в Челябинской области.