Среда, 1 марта, 2023
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Екатеринбуржцам рассылают сообщения о ядовитых духах

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Сотрудники полиции призвали жителей Екатеринбурга не поддаваться на провокации с рассылкой сообщений о ядовитых духах, написал портал E1.RU.

По словам местных жителей, в родительских чатах активно рассылается информация о смертельном парфюме, который нельзя нюхать.

«Подходят и предлагают к праздникам ароматы засланцы с Украины. Это уже докатилось с Луганска до нас. Понюхав такой пробничек, человек получает летальный исход в течение двух суток», – говорится в сообщениях.

В полиции призвали екатеринбуржцев не паниковать, поскольку подобные сообщения выглядят как фейк. Такая же информация появилась в Челябинской области.

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