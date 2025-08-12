Екатеринбуржца увезли из парилки в реанимацию из-за нелепой ошибки

Житель Екатеринбурга попал в реанимацию ГКБ № 40 после нелепой ошибки в парилке, пишет E1.RU со ссылкой на Минздрав Свердловской области.

По данным ведомства, 51-летний мужчина, находясь в бане, перепутал ведра с холодной водой и кипятком. В результате он получил получил 31% ожогов тела.

«В приемный покой он поступил в тяжелом состоянии, с шоком и развивающейся ожоговой болезнью», — отметили в министерстве.

Врачи обработали пациенту раны и посетили его на ожоговую кровать «Сатурн». Она позволяет поддерживать людей, получивших обширные ожоги, на «воздушной подушке».

Спустя почти две недели мужчину прооперировали, ему удалили мертвые ткани, вскоре пациента выписали, он вернулся к привычной жизни.