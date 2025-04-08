Екатерина Мизулина рассказала об отношениях с SHAMAN’ом в шоу «УТРО. ТНТ»

Гостьей сегодняшнего выпуска «УТРО.ТНТ» (16+) стала директор «Лиги безопасного интернета», Член Общественной палаты РФ и возлюбленная SHAMAN’а Екатерина Мизулина. Как познакомилась с Ярославом Дроновым (SHAMAN), когда в Россию вернется «Tik Tok», и может ли интернет быть безопасным, Екатерина рассказала в студии самой ранней программы ТНТ.

Совсем недавно Екатерина Мизулина и SHAMAN подтвердили свой роман прямо на концерте артиста. В студии «УТРО.ТНТ» Екатерина вспомнила, как познакомились главные ньюсмейкеры года.

«В 2023 году я вела стрим в „Minecraft“, посвященный Дню России. В этом стриме была одна из песен Ярослава „Я русский“. На следующий день он захотел приехать, познакомиться, пообщаться. Вот так началось наше общение. Достаточно молодёжно, как мне кажется.

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Ярослав общается с моей мамой, причем общаются и без моего участия, созваниваются, обсуждают какие-то моменты. Как и я общаюсь с его мамой Людмилой и отцом Юрием. У нас хорошие, теплые, семейные отношения.

Ярослав — мастер сюрпризов, часто меня удивляет, делает мне необычные, очень интересные подарки», — призналась гостья выпуска.

Также Мизулина прокомментировала свое отношение к пародиям, которые на неё делают очень часто, в том числе и звёзды ТНТ Иван Абрамов и Гарик Харламов.

Фото: ТНТ

«Я очень люблю пародии, всегда смеюсь, особенно, если они удачные», — высказалась Екатерина.

Не обошлось и без позитивных прогнозов. Гостья эфира выразила свое личное мнение о будущем «TikTok», который ушёл из России.

«Мы ждём возвращения „Тik Tok“, я надеюсь, что в этом году это произойдет. Это мои личные предположения, исходя из тех действий, которые платформа сейчас совершает на территории нашей страны», — обнадёжила Мизулина миллионы российских пользователей.

Директор «Лиги безопасного интернета» сделала откровенное признание и о своей деятельности.

«Полностью безопасного интернета не существует и никогда не будет. Люди разные, и интернет — это наша реальность… Это калька нашей обыденной жизни. Пользователи приходят смотреть разный контент, а спрос рождает предложение. Поэтому опасный контент всегда будет, будут какие-то группы, сообщества. Важно смотреть на то, как на это реагируют сами площадки и что они делают с этой информацией. Удаляют они ее или нет», — рассказала Екатерина Мизулина.

Также Екатерина прошла проверку на знание молодежного сленга и проверила на безопасность рэп, который сочинил ведущий утренней программы Саша Сорокин.