Екатерина Гордон раскритиковала поведение Мизулиной и дала ей ценный совет

Недавно глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратила внимание на поведение Егора Крида на концерте в «Лужниках». Она направила в прокуратуру обращение с просьбой проверить артиста на предмет «развратных действий» в отношении молодёжи.

Адвокат Екатерина Гордон в беседе с изданием «Абзац» раскритиковала инициативу Мизулиной.

«Во-первых, ей нужно избавиться от высокомерия, — отметила Гордон. — Во-вторых, пообщаться со специалистами. Не запрещать и не писать кляузы, а реально постараться сделать что-то хорошее. Если хочешь помочь людям — дай совет заранее, а не пиши заявление в полицию. Это свинство. В Советском Союзе из-за доносов вообще людей расстреливали».

Екатерина Мизулина известна регулярными обращениями к надзорным органам и инициированием проверок в отношении представителей шоу-бизнеса. Из-за этого она часто оказывается в центре конфликтов с артистами.

Темы её заявлений различны — от поведения музыкантов на сцене до публикаций в соцсетях, которые общественница считает недопустимыми.