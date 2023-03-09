Четверг, 9 марта, 2023
powder

Ехавшие к женам в отпуск военные попали в смертельную аварию под Муромом

На главнуюНовости мира

Поздно вечером 6 марта в Муромском районе произошла произошло трагичное ДТП с участием военных, сообщил «Муром24».

На участке трассы «Обход Мурома» между Нежиловкой и Макаровкой столкнулись две иномарки. На месте аварии погиб 41-летний пассажир. Пять человек получили травмы различной степени тяжести.

«Там действительно были солдаты, ехавшие в отпуск к детям и женам! Там погиб мой муж», – написала Вера Балдина.

Следствие устанавливает виновника аварии.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации