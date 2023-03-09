Поздно вечером 6 марта в Муромском районе произошла произошло трагичное ДТП с участием военных, сообщил «Муром24».

На участке трассы «Обход Мурома» между Нежиловкой и Макаровкой столкнулись две иномарки. На месте аварии погиб 41-летний пассажир. Пять человек получили травмы различной степени тяжести.

«Там действительно были солдаты, ехавшие в отпуск к детям и женам! Там погиб мой муж», – написала Вера Балдина.

Следствие устанавливает виновника аварии.