ЕГЭ по обществознанию сдают школьники Рязанской области

Экзамен проходит 9 июня, – сообщает сайт регионального правительства.

Обществознание — самый популярный предмет по выбору: на ЕГЭ по этому предмету подали заявление 2193 человека. В Рязанской области работают 27 пунктов приёма экзаменов. В каждом из них работают общественные наблюдатели. На входе в пункты установлены металлодетекторы, сигналы сотовой связи там подавляются.

У школьников есть 3,5 часа, чтобы выполнить задания экзамена. Для успешной аттестации нужно набрать минимум 42 балла.

В Рязанской области продолжается основной период сдачи ЕГЭ, который продлится до 2 июля. 14 июня состоятся следующие экзамены — по биологии и иностранным языкам (письменная часть).