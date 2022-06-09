22.5 C
Рязань
Четверг, 9 июня, 2022

ЕГЭ по обществознанию сдают школьники Рязанской области

spot_img
Татьяна Проводина

ЕГЭ по обществознанию сдают школьники Рязанской области

Экзамен проходит 9 июня, – сообщает сайт регионального правительства.

Обществознание — самый популярный предмет по выбору: на ЕГЭ по этому предмету подали заявление 2193 человека. В Рязанской области работают 27 пунктов приёма экзаменов. В каждом из них работают общественные наблюдатели. На входе в пункты установлены металлодетекторы, сигналы сотовой связи там подавляются.

У школьников есть 3,5 часа, чтобы выполнить задания экзамена. Для успешной аттестации нужно набрать минимум 42 балла.

В Рязанской области продолжается основной период сдачи ЕГЭ, который продлится до 2 июля. 14 июня состоятся следующие экзамены — по биологии и иностранным языкам (письменная часть).

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7